Dalla gioia al boato. È stato un vero e proprio urlo liberatorio quello dei tifosi del Milan che hanno atteso in piazza Duomo la fine del match contro il Sassuolo per celebrare il diciannovesimo scudetto della storia. Bandiere, cori, fumogeni e sciarpe al vento in una piazza che si è riempita sempre più con il passare dei minuti per festeggiare un trofeo che mancava da undici anni.