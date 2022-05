Il Milan è campione d'Italia 2021-22, dopo il 3-0 col Sassuolo scatta la festa rossonera. Pioli esulta coi tifosi all'82' dopo una partita dominata. Invasione di campo, selfie per Giroud. Ibra entra per la premiazione con magnum di spumante e sigaro. Ecco tutti gli scatti più belli in diretta

MILAN CAMPIONE, LO SPECIALE