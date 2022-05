Maldini: "Questo scudetto è un punto di partenza"

Nonostante lo sguardo già rivolto al futuro, Maldini non dimentica quanto fatto nell'ultimo triennio per arrivare al successo odierno: " La costruzione è partita nell'estate 2019 insieme a Boban, è stato un triennio fondamentale per svoltare - racconta il dirigente rossonero - Bisogna fare i conti col momento, non si possono fare paragoni con la miglior squadra al mondo del passato. Devi ingegnarti con una squadra giovane, veloce e coraggiosa. Sono le cose che abbiamo cercato in questi anni con l'acquisto di oltre 20 giocatori. Abbiamo provato a essere competitivi comprando giocatori come Theo di grande prospettiva, ma che si erano persi. Abbiamo preso Leao che era in panchina al Lille. Abbiamo creduto di poter cambiare dei ragazzi che ci venivano presentati come complicati , lavorando psicologicamente con loro. Ai ragazzi ho detto che i campionati si vincono con gli uomini. Si sono dimostrati dei ragazzi forti con ambizioni grandi". Dalla costruzione della squadra nelle scorse stagioni fino alla vittoria dello scudetto: " Quest'anno volevo trasmettere l'idea di vincere lo scudetto - aggiunge Maldini - A volte le occasioni non tornano più: abbiamo inculcato questa idea e adesso siamo qui a godere.

Gazidis: "Maldini sarà importante anche in futuro"

Maldini ha glissato sul suo futuro (il contratto scadrà il prossimo 30 giugno), ma a blindarlo virtualmente ci ha pensato l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis: "Paolo non è una bandiera, è un dirigente serio che lavora duramente per questo club. Per queste ragioni ho sempre creduto in lui dall'inizio. E' un'importante parte del club, non solo del passato ma anche del futuro". Poi è il momento della gioia: "Questa vittoria significa tanto - aggiunge Gazidis - Non solo per cosa abbiamo fatto, ma anche per il come l'abbiamo fatto. Ci sono voglia, unità e umiltà, con questo tutto è possibile. È la vittoria più bella per me, qui mi sento a casa. Questo Milan è nato in tanti momenti, alle spalle c'è un lavoro di squadra".