Venezia-Cagliari, dove vedere la partita in tv

Venezia-Cagliari, calcio d'inizio ore 21.00

Vincere e sperare. È quello che deve fare il Cagliari per centrare la salvezza in Serie A. I rossoblù, nell'ultima giornata di campionato, scenderanno in campo allo stadio "Pier Luigi Penzo" contro il Venezia di Andrea Soncin, già retrocesso in Serie B. Un incubo che il Cagliari vuole evitare dopo sei stagioni consecutive nella massima serie. Per allontanare questo spettro, la squadra di Agostini dovrà conquistare i tre punti in Laguna e, contemporaneamente, sperare che la Salernitana non vinca contro l'Udinese. Tutte le altre opzioni condannerebbero i rossoblù.