Il nome della terza retrocessa si conoscerà nell'ultima giornata di campionato. I campani hanno il destino in mano, mentre i sardi devono vincere a Venezia e sperare in un passo falso della squadra di Nicola

Sarà una tra Cagliari e Salernitana la terza formazione retrocessa in Serie B. Tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato. La formazione di Davide Nicola, quartultima con 31 punti, ospiterà all'Arechi l' Udinese . La squadra di Alessandro Agostini, terzultima con 29 punti, giocherà in casa del Venezia , già retrocesso insieme al Genoa.

Tutte le combinazioni

La Salernitana ha il destino nelle proprie mani. In caso di vittoria, infatti, i granata sarebbero aritmeticamente salvi, concludendo così una straordinaria rimonta nel girone di ritorno dove hanno conquistato 19 punti. In caso di pareggio o sconfitta, la squadra di Nicola dovrà sperare nel mancato successo del Cagliari, impegnato al Penzo di Venezia. Per salvarsi, infatti, i rossoblù devono conquistare i tre punti e sperare in un passo falso degli avversari per effettuare il sorpasso all'ultima giornata.