"Per quanto riguarda Investcorp ho letto che hanno fatto un passo indietro, invece RedBird ne ha fatto uno avanti. Le cifre di cui si parla dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario ". A dirlo è Paolo Scaroni , il presidente del Milan fresco campione d'Italia dopo il successo nell'ultima giornata di campionato ha parlato a Radio Anch'io Sport, come riportato dall'Ansa. Sempre sul tema della cessione societaria ha aggiunto: "Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell'inizio vero e proprio del calciomercato".

Sicuramente altri due protagonisti della rinascita rossonera. Sul loro futuro Scaroni dice: "Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguarda devono proseguire a fare il grande lavoro che hanno fatto negli ultimi anni ". E sul confronto con l'Inter durato tutta la stagione: "Qui parliamo di squadre, non necessariamente quella che ha più campioni è più squadra. E poi i nostri li abbiamo sviluppati al nostro interno ".

A che punto è la trattativa?

Le ultime notizie in tema cessione societaria vedevano La RedBird Capital Partners favorita per l'acquisto del club con un'offerta da 1.3 miliardi. Si tratta di una società americana con grande esperienza nello sport. Sono investitori in Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool (e dei Boston Red Sox) e controllano l'85% del Tolosa in Francia.