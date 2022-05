Un regalo dal mercato per festeggiare il 19° scudetto. È quello che si aspettano i tifosi del Milan. Ma come ha agito la società in passato quando la squadra ha portato a casa il titolo? Ecco come sono andate le sessioni rossonere dal primo trionfo di Sacchi ad oggi: non mancano nomi eccellenti e anche qualche meteora…

MILAN CAMPIONE D'ITALIA: LO SPECIALE