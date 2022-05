Sartori lascia l'Atalanta: al suo posto D'Amico

Si aspettava solo l'ufficialità, adesso è arrivata: si separano le strade dell'Atalanta e di Giovanni Sartori, Responsabile dell'Area Tecnica del club e uno degli artefici della crescita del club bergamasco negli ultimi anni. Sartori lascia per trasferirsi al Bologna, dove andrà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Nessun trofeo in nerazzurro per lui, che lascia però dopo otto anni in cui il club è cresciuto tantissimo, fino ad arrivare ai quarti di finale di Champions League. L'Atalanta ha comunicato la separazione sul proprio sito ufficiale: "Atalanta Bergamasca Calcio ed il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, dopo otto intense stagioni vissute insieme, hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita. Sartori, arrivato a Bergamo ad agosto del 2014, ha contribuito attivamente al rafforzamento della prima squadra, consentendo il raggiungimento di importanti traguardi a livello nazionale ed europeo. Con competenza e sensibilità, Sartori ha saputo farsi apprezzare non solo come dirigente ma anche come uomo. Tutta la famiglia Atalanta augura a Giovanni Sartori i migliori successi personali e professionali".