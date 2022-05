Ufficiale l'addio tra l'allenatore croato e l'Hellas. "Decisione difficile - la definisce Tudor - ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Con il presidente abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso". Il suo successore sarà Gabriele Cioffi: pronto un biennale SIMEONE INCUBO DELLE BIG: NESSUNO COME LUI Condividi

É addio tra Igor Tudor e il Verona. Lo comunica il club con una nota ufficiale che riporta le parole dell'allenatore. "Decisione difficile - la definisce Tudor - perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il club, grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari". L'interruzione consensuale del rapporto di lavoro è figlia di una lunga riflessione: "Ci ho riflettuto a lungo - assicura l'allenatore croato - confrontandomi con il presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso. Alla luce di ciò era giusto separarci". Prima di Tudor, aveva salutato il Verona anche il direttore sportivo Tony D'Amico, candidato a diventare il nuovo ds dell'Atalanta. Al suo posto Francesco Marroccu, che finora ha ricoperto lo stesso ruolo nel Brescia, eliminato pochi giorni fa dai playoff di Serie B.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Tudor e il Verona, numeri da record Tudor conclude il suo messaggio con "un saluto affettuoso alla città di Verona, dove sono stato benissimo, un abbraccio ai tifosi che mi hanno trasmesso affetto e calore e un grande in bocca al lupo all’Hellas Verona per un futuro ricco di soddisfazioni". Arrivato sulla panchina dell'Hellas a metà settembre del 2021 prendendo il posto di Eusebio Di Francesco, Tudor ha portato il Verona a chiudere il campionato al nono posto con 53 punti. La squadra veronese è stata l'unica con il Sassuolo a portare i componenti del suo tridente, Barak, Caprari e Simeone, in doppia cifra: in tre hanno contribuito quasi al 90%, tra gol e assist, dei centri complessivi dei gialloblù. La squadra ha segnato la media di 1,71 gol a partita, il record nella storia del club con 65 reti totali, +3 rispetto al primato stabilito dal Verona allenato da Mandorlini nella stagione 2013/14.