I due calciatori della Juventus erano presenti nel Principato per assistere al settimo appuntamento stagionale della Formula 1. Vlahovic: "Non vedo l'ora di poter giocare insieme", Chiesa: "Alla 10 non ci penso"

Settimo appuntamento stagionale per la Formula 1, che nel weekend è andata di scena nel Principato di Monaco. Ad assistere alla gara di domenica, vinta da Perez davanti a Sainz e Verstappen, c'erano anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I due calciatori della Juventus, che erano presenti nel Paddock come altri personaggi del mondo del calcio come Allegri, Zidane, Lewandowski e Sergio Ramos tra i tanti, hanno parlato velocemente anche della prossima stagione ai microfoni di Sky Sport: "Non vedo l'ora di giocare con Dusan, ma oggi siamo qui per tifare la Ferrari - ha esordito Chiesa. Se penso alla 10? No, oggi solo alla Rossa". "Su Federico ho già detto tutto - replica Vlahovic. Rischierei di diventare ripetitivo".