C'è tanta delusione nelle parole di Charles Leclerc dopo il 4° posto a Monaco: "Amo questo team, ma così non va bene. Ci sono stati tanti errori, non possiamo non vincere quando siamo così veloci. Mi fa male". Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

