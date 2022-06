Con Andreazzoli in uscita, l'Empoli stringe per il nuovo allenatore: Paolo Zanetti è infatti sempre più vicino alla panchina toscana, che ha individuato proprio nell'ex Venezia il successore ideale di Andreazzoli . Le prossime ore saranno quelle decisive per lo sviluppo della trattativa, che però sembra dunque a buon punto dopo alcune valutazioni del club. Nonostante la salvezza tranquilla conquistata con 41 punti, Andreazzoli non continuerà sulla panchina empolese . Al suo posto potrebbe quindi arrivare Zanetti, esonerato dal Venezia a sole tre giornate dalla fine del campionato.

La carriera di Zanetti

leggi anche

Indice liquidità, i club depositano documentazione

Dalla Serie C alla Serie A in soli quattro anni: è il cammino di Paolo Zanetti, giovane allenatore che nelle ultime stagioni si è reso protagonista di una rapida scalata. Tra il 2017 e il 2019 ha infatti allenato per due stagioni il Sudtirol in Serie C, dove ha raggiunto i playoff in entrambi i campionati ma senza mai centrare la promozione in Serie B. Nel 2019 firma con l'Ascoli in Serie B, ma viene esonerato dopo qualche mese in seguito a scarsi risultati. Da lì inizia la sua ascesa definitiva con il Venezia, dove al primo anno conquista la promozione in Serie A dopo aver battuto il Cittadella in finale playoff. Esonerato alla fine della stagione appena conclusa, per Zanetti adesso è tempo di una nuova avventura: si era parlato anche di Parma e Udinese, ma adesso sembra vicinissimo alla panchina dell'Empoli.