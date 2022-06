La Roma si rifà il look: accordo con Fendi

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma ha deciso anche di rifarsi il look. Il club giallorosso, infatti, ha comunicato sui social una nuova partnership con Fendi che vestirà la squadra per due stagioni (2022-23, 2023-24) con un guardaroba ufficiale da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee. "Questa partnership costituisce un nuovo step del club verso l’eccellenza internazionale, mantenendo allo stesso tempo un senso profondo di appartenenza romana", ha dichiarato Pietro Berardi, chief executive officer dell’AS Roma. “Ciò che FENDI e l’AS Roma rappresentano insieme per la città di Roma, per la sua storia e le sue tradizioni parla da sé, ed è stato questo il principale motore della collaborazione che abbiamo creato".