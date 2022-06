Messaggio del sindaco di Milano ai due club sul nuovo stadio: "Ho scritto per sapere le loro intenzioni, ma la mia volontà è quella che non vadano a Sesto San Giovanni". Poi sulle lamentele del presidente rossonero Scaroni: "Non è burocrazia, è rispetto delle regole: se vuoi costruire su un terreno pubblico, il percorso è lungo"

Sala: "Troppa burocrazia? No, regole vanno rispettate"

Sala ha spiegato poi i motivi dei rallentamenti nel progetto. "Costruire un impianto su un terreno pubblico è un percorso lungo, c'è poco da fare - ha aggiunto -. Su un terreno privato si fa prima a mettersi d'accordo probabilmente, ma non sono sicuro che risparmierebbero tempo". Poi sulle lamentele del presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Conosce il sistema e da decenni ci lavora. Puoò anche sorprendersi, ma le regole e le leggi vanno rispettate. Ci piaccia o non ci piaccia, non è questione di piacere, ma di conoscere le cose". Infine una battuta sull'eventualità che il Milan decidesse di spostarsi a Sesto San Giovanni in solitaria. "Nel caso bisogna capire cosa farebbe l'Inter", ha concluso Sala.