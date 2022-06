La Cremonese ha annunciato il suo nuovo allenatore: è Massimiliano Alvini . Sarà lui a dirigere la squadra neopromossa in Serie A. Dopo la separazione con Pecchia , la Cremonese ha subito individuato il suo sosituto ideale nella figura di Alvini, che prima ha risolto il contratto con il Perugia, la sua ex squadra, e poi ha raggiunto un accordo con il suo nuovo club. Questo giovedì è arrivato l'annuncio ufficiale: " U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano Alvini ", come si può leggere sul sito ufficiale del club.

La carriera di Alvini

leggi anche

Nuovi valori in A: quale rosa è cresciuta di più?

Quella di Massimiliano Alvini è una scalata 'dal basso', come si usa dire spesso parlando di calcio. Nato a Fucecchio, in provincia di Firenze, nel 1970, Alvini ha iniziato la sua carriera da allenatore nei campionati dilettantistici, all'inizio del nuovo millennio, arrivando poi in Lega Pro con il Tuttocuoio al termine della stagione 2012/2013, quando vinse il campionato di Serie D. Dalla C alla B, conquistata con la Reggiana al termine della stagione 2019/2020. Ora la Serie A, conquistata non sul campo (il Perugia ha chiuso il campionato ai playoff, eliminato dal Brescia) ma per meriti e per il bel lavoro svolto in questi anni. La Cremonese ha puntato su di lui per la stagione del grande ritorno in Serie A.