Inter, raggiunto accordo con Inzaghi per rinnovo contratto

L'Inter e Simone Inzaghi hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto. L' ex allenatore della Lazio, arrivato la scorsa estate per sostituire Antonio Conte, continuerà a guidare la squadra nerazzurra fino al 30 giugno 2024. Il 46enne di Piacenza aveva firmato dodici mesi fa un contratto biennale, ora si è raggiunto l'accordo per prolungare per un'altra stagione.