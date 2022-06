Salernitana, De Sanctis nuovo ds: è ufficiale

La Salernitana ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo per la prossima stagione, un ruolo rimasto libero nell’organigramma del club granata dopo l’interruzione del rapporto con Walter Sabatini, uno dei grandi artefici della salvezza nell’ultimo campionato. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio", si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla Salernitana sul proprio sito web.