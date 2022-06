Prognosi confermata, Skriniar ko almeno 20 giorni

Sospiro di sollievo per l'Inter . Dopo l'annuncio dello staff medico della nazionale slovacca, anche il club nerazzurro conferma la diagnosi: il problema di Milan Skriniar riguarda i flessori della coscia , sotto il gluteo. Il centrale slovacco rimarrà fermo per un periodo tra le tre e sei settimane . Tra circa venti giorni si sottoporrà a un ulteriore controllo in cui, nella migliore delle ipotesi, sarà già guarito, mentre nella peggiore dovrà rimanere fermo per altri venti giorni circa. Problema muscolare dunque e non al ginocchio, come l'Inter temeva negli attimi immediatamente dopo l'infortunio con la Slovacchia .

La dinamica dell'infortunio di Skriniar

leggi anche

Ausilio è a Londra: incontro con agente Milenkovic

Milan Skriniar ha fatto preoccupare (e non poco) i tifosi dell'Inter, ma questa volta non per le voci riguardante il calciomercato. Il centrale slovacco, al centro comunque di numerose discussioni riguardanti un suo possibile addio all'Inter, si è infortunato in occasione della sfida di Nations League contro il Kazakistan del 6 giugno. Dopo un contrasto con un avversario, le prime immagini avevano lasciato presagire un infortunio non di poco conto, ma le sensazioni erano già cambiate al termine della sfida. Adesso c'è la conferma: nulla di grave per Skriniar, che dopo l'infortunio sarà pronto a partire per il ritiro con l'Inter nonostante le tante voci di mercato che arrivano dall'Europa.