PIETRO ANASTASI

nel periodo alla Juve: 380 presenze e 130 gol

trasferimento: dalla Juve all'Inter nell'estate 1976

all'Inter: 66 presenze e 13 gol

Preso per circa un miliardo delle vecchie lire dal Varese nel '68, Anastasi dopo oltre 100 gol e 3 scudetti in bianconero finisce ai margini del progetto per questioni disciplinari e messo sul mercato. Ci fa un pensierino l'Inter che decide di puntarci, ma in nerazzurro il suo rendimento cambia: in Serie A non arriva a 10 gol in due anni e di conseguenza viene ceduto senza rimpianti all'Ascoli