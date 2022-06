Il direttore sportivo nerazzurro è stato segnalato a Londra, per incontrare alcuni club e agenti. Nessun incontro programmato per Romelu Lukaku, la cui questione è seguita dal belga con il nuovo proprietario del Chelsea: ancora non c'è stato alcun contatto tra le due squadre

Ausilio è a Londra, ma non per incontrare il Chelsea per Romelu Lukaku. Il ds nerazzurro è stato infatti segnalato a Londra per diversi appuntamenti di mercato con alcuni club e agenti. Non c'è però nessun incontro programmato con i Blues per quanto riguarda la questione relativa a Romelu Lukaku. Quella dell'attaccante belga è una questione che lo stesso Lukaku sta seguendo con il nuovo proprietario del Chelsea, ma attualmente non ci sono stati contatti tra i due club per discutere della fattibilità dell'operazione. Ulteriori dettagli sul blitz di Piero Ausilio a Londra saranno forniti alle 23 nel solito appuntamento serale con "Calciomercato - L'Originale".