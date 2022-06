Bologna, Di Vaio è il nuovo Direttore Sportivo

Marco Di Vaio è il nuovo Direttore Sportivo del Bologna. L'ex bomber (66 reti in 148 partite con la maglia rossoblù) era entrato nella dirigenza del Bologna prima come Club Manager e poi come responsabile degli osservatori. Ora, il 45enne romano è il nuovo Direttore Sportivo del club. Collaborerà con Giovanni Sartori che, dopo gli otto anni all'Atalanta, è il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica.