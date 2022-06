"La piazza merita squadra di livello"

Il contesto è una festa che l’allenatore toscano organizza in estate da anni, con un gruppo storico di amici, per ricordare il fratello scomparso; e anche se, per volontà della società, non si parla di mercato, Spalletti riesce sempre a essere interessante nelle sue uscite: “Quando alleno una squadra, per me i miei calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza per noi è la passione infinita della città per questi colori e bisogna stare al gioco, prendendosi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello. Se mi aspetto che mi chiedano lo scudetto? Non mi dite niente di nuovo…”, aggiunge ridendo.