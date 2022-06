Il Napoli insiste per Leo Ostigard . Il centrale norvegese del Brighton , che ha giocato la seconda parte della stagione 2021-22 con la maglia del Genoa , è un obiettivo azzurro per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa è iniziata da diverse settimane , ora il Napoli sta facendo importanti passi in avanti . Gli azzurri continuano a lavorare per limare la distanza con il club inglese. Ostigard potrebbe essere presto il rinforzo per la difesa azzurra, in attesa di definire il futuro di Kalidou Koulibaly .

I numeri di Ostigard con il Genoa

Cresciuto in patria con il Molde e passato al Brighton nell'estate del 2018, Leo Ostigard ha giocato in Inghilterra anche con Coventry e Stoke City mentre ha assaggiato il calcio tedesco con il St. Pauli. Con il Genoa ha giocato 14 partite nella Serie A 2021/22, saltandone solo quattro (due per squalifica e due per problemi fisici) e mettendo in mostra un buon rendimento. Il norvegese ha anche segnato una rete, nella gara di Coppa Italia contro il Milan (lo scorso 13 gennaio, ndr). Alto un metro e 84 centimetri, ha giocato spesso con una difesa a quattro, sistema adottato dal Napoli in un reparto che oggi deve definire il futuro di Kalidou Koulibaly. Club che ora per lui potrebbe rappresentare il futuro.