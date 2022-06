Il Napoli trema per Victor Osimhen. Dopo la vittoria per 10-0 della sua Nigeria contro Sao Tomé e Principe nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa dove l'attaccante ha messo a segno quattro gol, Osimhen ha parlato del suo futuro e lasciato la porta aperta a qualsiasi soluzione: "Mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra però non credo sia il momento giusto per parlarne - ha spiegato - Tutto può accadere, ma adesso voglio solo rilassarmi con la mia famiglia e ricaricare le batterie. Quando arriverà il momento giusto, parlerò del mio futuro".