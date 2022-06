FIFA 22

COS'È IL TEAM OF THE SEASON?

TOTS, "team of the season", la squadra dell'anno: al termine di ogni stagione, per ogni campionato, FIFA rilascia una lista di 15 nomi con cui elegge i migliori giocatori. Le relative card speciali possono poi essere utilizzate nella famosa modalità FUT, Fifa Ultimate Team. Ecco i selezionati di quest'anno, partendo dall'unico portiere fino ad arrivare agli attaccanti. E come ogni anno non mancano sorprese e "polemiche"