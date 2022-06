Il portiere di proprietà dell'Atalanta ha lanciato il suo secondo singolo dal titolo "Champions Dream". La canzone racconta la sua storia e vuole essere fonte d'ispirazione per i giovani che hanno il coraggio di sognare in grande

Pierluigi Gollini torna in versione cantante. Dopo il singolo "Rapper coi guanti" lanciato nel 2018, il portiere di proprietà dell'Atalanta ha lanciato il brano "Champions Dream" in collaborazione con il famoso rapper Vegas Jones. Gollorius, nome d'arte di Gollini, racconta la sua storia da calciatore: "Giocavo dentro un blocco ora in Champions League, ho vinto la mia sfida con la vita". La canzone vuole essere una fonte d'ispirazione per i giovani che hanno il coraggio di sognare in grande. Parte del video del brano è stato registrato al Tottenham Stadium di Londra, lì dove Gollini ha giocato nella stagione precedente.