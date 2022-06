Poche ore e la nuova Serie A si farà conoscere: a partire dalle 12.00 verrà infatti svelato il calendario del prossimo campionato che inizierà prima rispetto agli altri anni. Il torneo prenderà il via il 13 agosto per concludersi il 4 giugno : nel mezzo la pausa per i Mondiali in Qatar che si disputeranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

La novità, spareggio scudetto e retrocessioni

A partire dalla prossima Serie A, se due squadre arriveranno a fine campionato prime a pari punti si disputerà uno spareggio scudetto in gara unica per assegnare il tricolore. Non verranno più presi in considerazione quindi i risultati relativi agli scontri diretti e alla differenza reti, come invece prevedeva il regolamento fino alla Serie A 2021-2022. In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre il titolo verrà assegnato seguendo i criteri della classifica avulsa. Previsto uno spareggio in gara unica anche per decidere le retrocessioni.