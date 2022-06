Lazio, Immobile: "Percorso bellissimo con Sarri"

L'attaccante è stato premiato con il Leone d'Oro come sportivo dell'anno: "Grande emozione per questo riconoscimento, se ho vinto la classifica marcatori è grazie ai miei compagni. Con Sarri stiamo facendo un percorso bellissimo"

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Ciro Immobile che è stato premiato a Venezia con il Leone d’Oro come sportivo dell’anno. Un premio arrivato al termine di un’altra grande stagione con la maglia della Lazio che lo ha visto vincere nuovamente la classifica marcatori con ben 27 reti in 31 incontri di campionato disputati (32 i gol totali tra tutte le competizioni). "È bello aver vinto quattro volte il titolo di capocannoniere, devo dire la verità ora non ci penso un granché perché ovviamente penso ai prossimi obiettivi. Poi quando un giorno smetterò di giocare probabilmente mi renderò conto di quello che ho fatto", ha ammesso Immobile. Che non ha nascosto le ambizioni della Lazio in vista della prossima stagione: "L'obiettivo è quello di crescere, stiamo facendo un percorso bellissimo con il mister e con il suo staff".