Onana: "Sono tra i migliori portieri al mondo"

La prima intervista in nerazzurro del portiere camerunense: "L'Inter ha sempre avuto grandi portieri, compreso Handanovic. A me piacciono le sfide, il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Con l'aiuto di tutti potrò dimostrare il portiere che sono"

Con l'inizio della stagione 2022-2023 è arrivata l'ufficialità del trasferimento di André Onana all'Inter. Una pura formalità dopo l'accordo chiuso nei mesi scorsi per il portiere camerunense che arriva a parametro zero dall'Ajax. Il suo acquisto proporrà un dualismo tra i pali con Handanovic, ma Onana è motivato da questa sfida e sicuro delle sue qualità: "L’Inter ha sempre avuto buoni portieri, compreso chi c'è adesso - racconta il portiere nella prima intervista ufficiale - Sono tranquillo, sono io che devo scrivere la mia storia. È una grande sfida e a me piacciono le sfide: il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Sono molto fiducioso. Non vedo l’ora di scendere in campo e lì si vedrà il vero Andrè. Adesso ai portieri viene chiesto di essere un giocatore in più e credo che in questo senso mi distinguo, giocando con i piedi, palla a terra, trasmettendo personalità e soprattutto fiducia alla squadra. Credo di averlo dimostrato in passato e arrivare qui, con giocatori di altissimo livello, è il massimo. Con l’aiuto di tutti posso dimostrare il portiere che sono: mi considero tra i migliori al mondo".

"Lotteremo per vincere tutto"

Vincere tutto è l'obiettivo di Onana che non si pone limiti nella sua avventura in nerazzurro: "Sono molto felice di entrare a far parte di questo grande club. Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere grandi traguardi. La stagione non è finita come ci aspettavamo, ma le prossime stagioni saranno migliori. Lotteremo per vincere tutto in Italia e in Europa perché l'Inter merita il meglio. Con i giocatori che ci sono dobbiamo pensare in grande".

"Eto'o mi ha consigliato di venire all'Inter"

Onana, infine, ha parlato del suo rapporto con Samuel Eto'o e delle tante conversazioni avute sull'Inter: "Ho un rapporto fantastico con Eto'o, abbiamo anche giocato insieme a San Siro. Mi ha sempre parlato benissimo dell'Inter e mi ha sempre detto che è il club perfetto per il mio stile di gioco. Per questo quando ho saputo dell'offerta dell'Inter non ho avuti dubbi. Per me essere qui è il top".