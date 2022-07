Torino, si parte al Filadelfia: c'è anche Bremer

Inizia la stagione del Torino 2022-23 . Al raduno del Filadelfia Ivan Juric , secondo anno per lui sulla panchina granata, si è ritrovato con un gruppo ridotto all'osso perchè i nazionali reduci dagli impegni di giugno godranno di alcuni giorni di permesso ancora e perchè sono tante le assenze fra i titolari dell'ultima stagione . La più eclatante è quella di Andrea Belotti che ha lasciato il Toro dopo 7 anni e 113 gol realizzati. A scadenza di contratto anche Ansaldi mentre non sono stati rinnovati i prestiti di Mandragora , finito alla Fiorentina, Pobega , rientrato al Milan e Praet rientrato al Leicester ma sul quale il Torino potrebbe tornare con decisione. Via anche Brekalo che attende una nuova destinazione. In compenso numerosi rientri dai prestiti come Verdi, Segre e Millico

Tante assenze ma Bremer c'è

leggi anche

Bremer: "Futuro? Non so se Italia o estero. Voglio giocare Champions"

Nei prossimi giorni il gruppo sarà rimpolpato dai rientri dei vari nazionali come Lukic, Berisha, Rodriguez, Ola Aina, Milinkovic Savic e gli under 21 Pellegri e Ricci. Poi si attendono novità dal mercato per le ambizioni di Juric che al termine della scorsa stagione ha parlato di Europa. Fra i già presenti al Filadelfia fa sicuramente notizia Gleison Bremer, oggetto del desiderio di molti club sul mercato. Il difensore brasiliano, migliore per rendimento nel ruolo nella stagione passata, ha confermato nelle scorse settimane la volontà di lasciare il Torino per un club che giocherà la prossima Champions League. In italia è l'Inter in pole position ma anche Milan e Juventus sono alla finestra. In Premier sarebbero diversi i club che seguono con attenzione l'evolversi delle trattative. Il Torino vorrebbe venderlo, per finanziare anche la campagna acquisti, entro la prossima settimana quando il gruppo di Juric volerà in Austria per intensificare la preparazione. Attese dunque novità nelle prossime ore. In entrata si lavora intensamente per la trequarti e per il centrocampo; il sostituto di Bremer dovrebbe invece arrivare più avanti