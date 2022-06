Gleison Bremer non si vede a Torino nel futuro. La conferma è arrivata dallo stesso difensore brasiliano, ospite in patria della trasmissione Flow Sport Club. "Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo riflettendo - le sue dichiarazioni - non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero". Nel frattempo il difensore è tornato in Italia - come testimoniato da una storia sul profilo Instagram - per cominciare la nuova stagione (per il momento) con la maglia del Torino.