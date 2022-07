La nuova stagione inizia in salita per il centrocampista ivoriano, in evidenza nella seconda parte della scorsa annata: l'ex giocatore dell'Empoli è stato operato al piede sinistro per la riduzione della frattura al quinto metatarso e non si aggregherà ai compagni impegnati nel ritiro di Vipiteno, in Alto Adige

Brutte notizie per il Sassuolo e per il suo allenatore, Alessio Dionisi. Hamed Junior Traorè si è operato al piede sinistro dopo la frattura al quinto metatarso. Lo ha annunciato lo stesso club neroverde con una breve nota in cui si specifica che il giocatore "non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno" e che "ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni". Ancora incerti i tempi di recupero, anche se il classe 2000 ne avrà almeno per un mese. E' chiaro che, a 35 giorni dall'esordio in campionato contro la Juventus, la presenza dell'ivoriano per la prima giornata di Serie A è da considerarsi quantomeno in dubbio.