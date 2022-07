18/22

NON È UNA SERIE A PER GIOVANI ITALIANI



Lo conferma questo grafico: nella Serie A 2020/21 il minutaggio degli italiani U21 ha inciso solo per l'1,5% del totale rispetto agli Over azzurri (35,9%) e agli stranieri (59,5% i maggiori di 21 anni e 3,1% gli U21). Non è tutto, d'altronde tra le 31 divisioni europee la Serie A è: