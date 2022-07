Report Calcio, l'approfondimento su Sky Sport 24

Appuntamento mercoledì 13 luglio in tre edizioni del tg sportivo di Sky (ore 11, 16 e 22 ) per scoprire la nuova edizione del rapporto annuale sul calcio italiano , sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC. Il report offre un’analisi approfondita sui numeri e i conti del calcio italiano , fotografandone la situazione e lo stato di salute.

Tutti i numeri del calcio

Dai numeri dell’impatto del Covid sull’economia dei club, sui loro ricavi e sull’indebitamento, alle proposte per il rilancio del calcio italiano e il programma di riforme messo in atto dalla FIGC tra obiettivi già raggiunti e progetti come quello delle Accademie Federali per la valorizzazione dei giovani. Lo studio analizza inoltre l’impiego dei giovani italiani, con paragoni anche con gli altri Paesi. Focus anche sulle infrastrutture, sugli stadi italiani e sui progetti in atto per migliorare la situazione, anche in vista di Euro 2032, alla luce della candidatura italiana come paese ospitante.