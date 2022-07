Romelu Lukaku è pazzo di Inter. Il belga lo ha dimostrato prima con i fatti e poi con le parole. Durante la presentazione delle nuove maglie, in piazza Gae Aulenti a Milano, ha infiammato gli interisti intonando: "Chi non salta rossonero è". E non solo. Ai tifosi ha promesso: "Farò di tutto per vincere lo scudetto". Subito dopo, in conferenza stampa, ha usato parole d'amore per il club nerazzurro. "La mia più grande sfida sportiva? Quella di adesso. Sono andato via e ho fatto male. Adesso sono contento di indossare questa maglia. Sarà una bella sfida, stiamo lavorando molto bene". E ancora: "Questa maglia rappresenta molto, l'Inter mi ha dato la possibilità di giocare in un gradino più alto nella mia carriera. Sono felice di essere tornato a Milano, il mio cuore è qui".