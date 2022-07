Giovedì di test amichevoli per tre squadre di Serie A. Non sbagliano ad Auronzo i biancocelesti che superano 5-0 il Dekani: la sblocca il ritrovato Immobile, due reti di Pedro. Show di Kvaratskhelia nel 10-0 del Napoli all'Anaune, assist e doppietta per il nuovo acquisto georgiano. A segno nella ripresa anche Osimhen. Tutto facile per l'Empoli, 11-0 al Castelfiorentino dove vanno in gol le new entry Destro e Satriano

