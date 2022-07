Torino ko alla prima uscita: l'Eintracht vince 3-1

Sconfitta in Austria per la formazione di Ivan Juric contro i vincitori dell'ultima Europa League. A segno Touré, Lindstrom e Alario; il gol granata porta la firma del giovane Horvath. Il Torino tornerà in campo martedì contro il Mlada Boleslav

TORINO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

10' Touré (E), 47' Lindstrom (E), 63' Alario (E), 83' Horvath (T)

TORINO (3-4-2-1): Berisha (46' Vanja); Izzo (67' Adopo), Zima (46' Bremer), Buongiorno (78' Antolini); Singo (60' Bayeye), Lukic (46' Linetty), Ricci (46' Segre), Aina (60' Rodriguez); Edera (78' Garbett), Radonjic (60' Horvath); Sanabria (60' Pellegri)

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1):Trapp (46' Ramaj); Touré (46' Ndicka), Smolcic (46' Onguene), Tuta (46' Hasebe); Hauge (46' Sow), Rode (46' Hrustic), Jakic (46' Lindstrom), Lenz (35' Chandler; 59' Alidou); Kamada (46' Gotze); Muani (46' Alario), Borré (46' Kostic). All.: Glasner

Inizia con una sconfitta la preseason del Torino. I granata di Ivan Juric hanno perso contro l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima Europa League: 3-1 il risultato finale nell'amichevole disputata a Bad Wimsbach, in Austria. Non l'inizio migliore per il Torino, ma di fronte aveva un avversario più avanti nella preparazione, alla terza amichevole del pre campionato. L'occasione è servita a Juric per testare volti nuovi come Radonjic (ha giocato 60 minuti) e le soluzioni nel reparto offensivo dopo l'addio di Belotti. L'allenatore granata ha scelto Sanabria dall'inizio, sostituito al 60° minuto con Pellegri. Nel secondo tempo in campo anche Bremer, al centro del mercato e vicino all'Inter.