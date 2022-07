Inter-Bremer, passi avanti: chiusura a breve?

I nerazzurri sperano nel via libera a breve sulla base di 35 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter conta di chiudere l'operazione Bremer anche senza aver venduto Skriniar, sempre nel mirino del Paris Saint Germain

Avanti, a fuoco lento. Prosegue così la trattativa tra l'Inter e il Torino per Gleison Bremer. I contatti vanno avanti: c'è ancora distanza, ma si sta assottigliando e i nerazzurri contano di poter chiudere all'inizio della prossima settimana. Intesa possibile sui 35 milioni di euro, bonus compresi, avvicinandosi così alla richiesta da 40 milioni del Torino. Si prova a stringere per fissare le visite mediche di Bremer, attualmente in ritiro con i granata, nei prossimi giorni.