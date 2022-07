L'allenatore del Napoli commenta il successo in amichevole contro il Perugia e applaude Kvara: "Degno sostituto di Insigne". In tema mercato non si sbilancia: "Mi fido di ciò che farà la società. Dybala? Evidentemente ha richieste alte e un club deve pensarci bene prima di fare un investimento del genere"

E' soddisfatto Luciano Spalletti al termine della seconda amichevole del suo Napoli. Gli Azzurri hanno battuto 4-1 il Perugia mostrando già un buon feeling e una buona condizione fisica: "Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poi Kvara ci ha messo la qualità nel primo tempo - dice al sito del Napoli - E' un degno sostituto di un campione come Insigne". Inevitabilmente si è parlato di calciomercato e di cosa serve a questa squadra per completare la rosa: "Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative - spiega ancora - Io mi fido assolutamente della società per le operazioni che andremo a fare".