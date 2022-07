LIVE. Dybala è un nuovo giocatore della Roma

La telefonata di Mourinho

Nei giorni scorsi si era mosso direttamente Mou che, prima di guidare la Roma nella sua terza amichevole stagionale, aveva chiamato al telefono al Joya (e non era la prima chiamata fra i due) per confermargli stima e voglia di averlo a sua disposizione, manifestandogli tutta la centralità nel progetto Roma che ha in mente.