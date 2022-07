L'annuncio su Instagram del giocatore francese, che non volerà negli Stati Uniti con i compagni per la tournée prevista dal 23 al 31 luglio, in cui i bianconeri affronteranno in amichevole anche Barcellona e Real Madrid

Adrien Rabiot non partirà con la Juventus per gli Stati Uniti, dove è prevista una tournée dei bianconeri con una serie di amichevoli tra il 23 e il 31 luglio. L’ha annunciato lo stesso centrocampista francese, attraverso una story sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Come concordato con il club e per ragioni personali, resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica".