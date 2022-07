Bremer, l'arrivo a Torino nella tarda serata di martedì

Dopo esser partito dall'Austria, luogo in cui il Toro è in ritiro in vista della prossima stagione, Bremer è arrivato all'aeroporto di Torino Caselle intorno alle 23:45 di martedì. Decine di tifosi bianconeri erano all'uscita dell'aeroporto per attendere il difensore brasiliano.