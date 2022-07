Cos'è diventato il calcio, una giungla? No, sono solo i cognomi animaleschi di alcuni calciatori che hanno cambiato maglia in questa sessione di mercato: dai due Ranocchia acquistati dal Monza fino al neo juventino Gatti, passando da Serpe, Colombo e Falcone. Che si aggiungono ai già presenti Ricci, Bove, Augello e tanti altri. Con questa gallery, prepariamoci a tante domeniche bestiali. In Serie A...nimal