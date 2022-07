Di nuovo una doppia seduta di allenamento per Paulo Dybala che sta cercando di recuperare la condizione migliore e mettersi in pari con i compagni. Dopo il lavoro individuale in mattinata, nel pomeriggio è arrivato anche il primo gol dell'argentino in una partitella a ranghi misti nove contro nove

Seconda giornata di allenamenti per Paulo Dybala con la maglia della Roma. Stando a quanto programmato dallo staff giallorosso, per recuperare la condizione e mettersi al pari con i compagni, l'argentino ha lavorato individualmente, sempre sotto lo sguardo attento di José Mourinho, anche in mattinata. Nel pomeriggio consueta seduta di gruppo e grande attesa, da parte dei presenti allo stadio di Albufeira, proprio per il neo acquisto giallorosso. Acclamato a gran voce anche Rui Patricio.



A seguire l'allenamento anche Dan e Ryan Friedkin insieme a Tiago Pinto. Hanno lavorato a parte Abraham, Zaniolo, Mancini, Matic, Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Ibañez che si sono fermati con i preparatori per smaltire la fatica accumulata in questi giorni di ritiro e di partite. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro prevalentemente tecnico e tattico attraverso possessi e torelli. La parte finale della seduta è stata caratterizzata da una partitina nove contro nove con Dybala a fare da 'jolly'. Ed è arrivato il primo gol dell'argentino che ha ribadito in rete da due passi un cross proveniente dalla destra.