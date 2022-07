L'attaccante argentino è stato ufficialmente annunciato dalla Roma e ha svolto la prima giormata di allenamento sotto gli occhi di Mourinho. Anche i Friedkin sono arrivati in ritiro per seguire la seduta dei giallorossi in Portogallo, all'indomani dell'amichevole contro lo Sporting Lisbona. Ecco gli scatti del Day-1 della Joya con i giallorossi

DYBALA UFFICIALE ALLA ROMA: I DETTAGLI