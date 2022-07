Massimiliano Allegri ha diramato una lista di 27 giocatori convocati per lo "Juventus Summer Tour", la tournée dei bianconeri negli Stati Uniti. Presenti tutti gli ultimi arrivati - Bremer, Di Maria e Pogba - e diversi giovani. 7 in totale gli assenti, per diversi motivi: ecco tutti gli uomini a disposizione per le sfide con Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid

