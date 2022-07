Sui propri profili social la Juventus, impegnata in questi giorni nella tournée americana, ha pubblicato un video con i nuovi acquisti coinvolti davanti al resto della squadra nel classico rito di iniziazione. Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti e Rovella si esibiscono in versione canora. Applausi e grandi risate da parte del gruppo. Guarda il video

E' tempo di rito di iniziazione per i nuovi acquisti della Juventus. Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti e Rovella si sono esibiti cantando davanti ai compagni nel ritiro bianconero. Un rituale che è ormai un'abitudine per gli ultimi arrivati in squadra. La prestazione canora dei nuovi acquisti bianconeri è avvenuta dopo l'allenamento della Juve a Los Angeles. Paul Pogba ha interrotto prima del dovuto la seduta per un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo zoppicante. Al momento non c'è nessun allarme, tanto che poi Mattia Perin lo ha ripreso durante il rito di iniziazione tra canti e balli. Nel video pubblicato su Instagram, si sente il portiere che urla: "Stai bene allora, fra'. Sta bene il ginocchio!"