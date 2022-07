Tanta attesa per il debutto dei bianconeri nella tournée americana. A decidere la sfida con il Chivas de Guadalajara (2-0 il finale) sono stati i baby Da Graca e Compagnon, ma a catturare tutte le attenzioni inevitabilmente Di Maria e Pogba, in campo per 45' e autori di ottime prove. L'argentino ha deliziato i tifosi con grandi giocate, il francese ha dialogato con lui e ha guidato il centrocampo. Per Allegri, dunque, buone indicazioni: tutte le immagini della serata

ALLEGRI: "POGBA SIMBOLO DI QUESTA JUVE"