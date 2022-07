Grande entusiasmo nel ritiro austriaco del Milan. Nel pomeriggio, a Villach, i rossoneri sono scesi in campo per lavorare davanti a un buon numero di tifosi presenti sugli spalti. Applausi e cori (il più gettonato è stato "I campioni dell'Italia siamo noi") per Stefano Pioli e per i giocatori. L'allenatore ha puntato molto sull'intensità e la squadra ha svolto diverse partitelle: il 27 luglio prevista l'amichevole con il Wolfsberger

Prosegue il lavoro del Milan nel mini ritiro di Villach, in Austria. Arrivati nella cittadina domenica 24 luglio, quando hanno svolto un particolare allenamento defaticante percorrendo circa 15 km in bicicletta prima della seduta pomeridiana in campo, anche quest’oggi - lunedì 25 - i rossoneri hanno svolto una seduta di allenamento presso il centro sportivo di Villach in un clima davvero stimolante. Tanto entusiasmo infatti attorno al Milan: sugli spalti presenti poco più di un migliaio di tifosi, accorsi per far sentire tutta la propria vicinanza a Stefano Pioli e ai suoi uomini. Applausi e cori - il più gettonato è stato “I campioni dell’Italia siamo noi” - per l’allenatore e per i giocatori, che si sono anche fermati sotto le tribune per "raccogliere" l’abbraccio dei fan.