I rossoneri attendono la risposta del club belga all'offerta presentata per il trequartista classe 2001, non convocato per il match d'esordio in campionato vinto dal Bruges in rimonta. Ziyech l'alternativa. In difesa si insiste per Tanganga, mentre per il centrocampo la prima scelta resta sempre Renato Sanches

Milan-De Ketelaere, la strategia rossonera

Maldini e Massara infatti hanno individuato in De Ketelaere il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo rossonero: il trequartista classe 2001 intanto non è stato convocato per la gara d’esordio del campionato belga, vinta in rimonta allo scadere per 3-2 dal suo Bruges contro il Genk. Il Milan conta di chiudere un accordo verbale con il Bruges già nelle prossime ore, per poi formalizzare il tutto a inizio settimana e far arrivare il giocatore in Italia per le visite mediche. Nel caso in cui dal Belgio non dovessero arrivare notizie positive, allora il Milan virerà su altri profili: la prima alternativa è Hakim Ziyech del Chelsea, per il quale i contatti erano già stati avviati nei giorni scorsi.